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Açık havada tiyatro keyfi

42 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz boyu devam edecek "İnciraltı Tiyatro Günleri" sayesinde sanatseverleri birbirinden güzel 8 oyunla buluşturacak.

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Ünlü sanatçıların yer alacağı gösteriler her Cuma saat 20.30'da İnciraltı Açıkhava Amfitiyatro'da ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İnciraltı Tiyatro Günleri" 5 Temmuz'dan itibaren her cuma akşamı kentte tiyatro rüzgârı estirecek. İnciraltı Açıkhava Amfitiyatro'da 8 ulusal oyunun sahneleneceği "İnciraltı Tiyatro Günleri" 5 Temmuz'da başlayacak. Oyunlar halka açık ve ücretsiz olacak.

Ferhan Şensoy, Erkan Can, Rutkay Aziz, Taner Barlas, Sunay Akın, Cem Davran, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin, Simge Defne, Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut, Eray Yasin Işık, Murat İpek, Nihat Sırdar ve Mesut Süre gibi önemli oyuncuların yer aldığı oyunlar açık havada keyifli anlar yaşatacak.

5 Temmuz'da "İyi, Kötü, Çirkin" ile başlayan tiyatro günleri 12 Temmuz'da "Bütün Kazlar Toplandık", 19 Temmuz'da "Siz Hepiniz Ben Tek", 26 Temmuz'da "Adalet, Sizsiniz", 2 Ağustos'ta "Ferhangi Şeyler", 9 Ağustos'ta "Aşkölsün", 26 Ağustos'ta "Sunay Akın ile Görçek" oyunlarıyla devam edecek ve 23 Ağustos'ta "Alevli Günler" oyunuyla son bulacak. Gösterilerin başlama saati ise 20.30.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:48 Kaynak: Bültenler
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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