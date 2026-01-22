Açıkkapı'dan YPG/SDG'ye Sert Tepki - Son Dakika
Politika

Açıkkapı'dan YPG/SDG'ye Sert Tepki

22.01.2026 13:33
Ejder Açıkkapı, YPG/SDG'nin Türk bayrağına saldırısını kınayarak, vatanın onuruna uzanan ellerin kırılacağını vurguladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki göstererek, "Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize ve bayrağımıza uzanan el kırılır, kırılacaktır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınadı.

Türk bayrağına yapılan saldırıyı "86 milyonun ortak onuruna, millete yapılmış alçaklık" olarak nitelendiren Açıkkapı, bunun cezasız kalmayacağını vurguladı.

Açıkkapı, "Bayrak, vatanımızdır, devletimizdir, bağımsızlığımızdır. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize ve bayrağımıza uzanan el kırılır, kırılacaktır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sabrını sınamaya, kararlılığını test etmeye kalkışmasın." diye konuştu.

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini anımsatan Açıkkapı, olayın herkesi derinden üzdüğüne işaret etti.

Gençlerin el ele verilerek şiddetten, suçtan ve karanlık yapılardan uzak tutulması gerektiğini kaydeden Açıkkapı, dizi ve filmlerde suçun, suçlunun yüceltilmesinin, suç örgütlerinin kahramanlaştırılmasının ciddi bir toplumsal tehdide dönüştüğüne dikkati çekti.

"Fenomenlik" adı altında dolandırıcılığın, kumarın, yasa dışı faaliyetlerin normalleştirilmeye çalışılmasının da çocukları ve gençleri doğrudan hedef alan bir zihinsel işgal olduğunu dile getiren Açıkkapı, "Dijital platformlar ve dizi, film içerikleri üzerinden yürütülen kültürel ve ahlaki aşındırma, LGBT propagandası girişimleri de dikkatle ele alınmalıdır. Evlatlarımızın zihnini ve değer dünyasını hedef alan bu dayatmalara karşı toplum olarak uyanık olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ejder Açıkkapı, TRT'nin dijital platformu Tabii'den yayımlanan LGBT'nin karanlık yüzünü öne çıkaran, aile yapısını, toplumsal değerleri merkeze alan belgeseli kıymetli bulduklarını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü siber suçlarla mücadele çalışmalarını takdirle takip ettiklerini aktaran Açıkkapı, sanal ortamda suçlulara göz açtırılmadığını belirtti.

Elazığ'daki yatırımlar hakkında da bilgi veren Açıkkapı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, kentin taleplerini ilettiklerini aktardı. Ziyarette Elazığ Turizm Master Planı çalışmalarının başlatılmasını istediklerini ifade eden Açıkkapı, ilde Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılacağını dile getirerek, "Elazığ'ı, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ejder Açıkkapı, Güvenlik, Politika, Belgesel, Kültür, Medya, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
