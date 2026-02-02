Acil Kalp Grefti İstanbul'dan Ankara'ya Ulaştırıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Ankara'ya Hava Kuvvetleri ambulans uçağıyla kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için kalp greftini İstanbul'dan Ankara'ya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçağının taşıdığını açıkladı.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçağı ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Bir kalp, bir umut, bir hayat… Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.