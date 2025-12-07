Acil Sağlık Haftası\'nda UMKE Ziyareti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında Efeler 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri UMKE İstasyonu'na giderek sahada görev yapan personelle bir araya geldi.

UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri ekibi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Şenkul, istasyonda bulunan UMKE afet envanterini de yerinde inceledi. Afet ve acil durumlarda görev yapan personelin büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayarak tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Buluşmaya Sağlık Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcısı ile Acil Sağlık ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanları da eşlik etti. - AYDIN