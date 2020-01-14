Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Korkut, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Korkut, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
6 saat önce
T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı'yı gerçekleştirdiği öğrenci odaklı projelerden dolayı tebrik ederken, Rektör Çomaklı'nın ziyaretlerine verdiği sıcak karşılık için de teşekkürlerini sundular. Olası iş birliklerinin konuşulduğu ziyarette Rektör Çomaklı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. - ESKİŞEHİR
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