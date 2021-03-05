Sosyal medyadan şehitlerimize hakaret eden genç kız, serbest bırakıldı - Son Dakika

Sosyal medyadan şehitlerimize hakaret eden genç kız, serbest bırakıldı

05.03.2021 21:29

Samsun'da sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret eden Yonca B, polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Yonca B, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen 23 yaşındaki Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı. Hareket geçen ekipler, Yonca B'yi gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Yonca B, işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Yonca B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B'nin olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

Açtığı canlı yayında şehitlerimize hakaret eden genç kız, serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı. Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Yayın sırasında genç kız, "S….. git. A… k....m oğlu. Çok da s....meydi bu saatten sonra şehit, mehit. Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani a… s..n oğlu. Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni" dedi.

Açtığı canlı yayında şehitlerimize hakaret eden genç kız, serbest bırakıldı

"BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM"

Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan genç kız, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan şehitlerimize hakaret eden genç kız, serbest bırakıldı

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Son Dakika Güncel Sosyal medyadan şehitlerimize hakaret eden genç kız, serbest bırakıldı - Son Dakika


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