Sosyal medyadan şehitlerimize hakaret eden genç kız, serbest bırakıldı - Son Dakika

NE OLMUŞTU?

TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı. Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Yayın sırasında genç kız, "S….. git. A… k....m oğlu. Çok da s....meydi bu saatten sonra şehit, mehit. Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani a… s..n oğlu. Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni" dedi.

"BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM"

Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan genç kız, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil" ifadelerini kullandı.