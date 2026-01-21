Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

21.01.2026 13:34
Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç'un Survivor programı çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'da Genel Koordinatörlük görevini sürdüren yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile "fuhuş ve fuhuşa aracılık etme" suçlamaları nedeniyle verildiği öğrenildi. Yontunç'un Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    acun halleder hic bi şey olmaz bana göre 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
