Ada Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
Ada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE - Çanakkale'de etkili olan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Ada seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale
'de etkili olan fırtına, Gökçeada
ve Bozcaada
'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında ve Geyikli-Bozcaada hattındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:03 Kaynak: İHA
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