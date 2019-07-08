Son Dakika Haberleri: Adalet Bakan Yardımcılığına atama
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Adalet Bakan Yardımcılığına atama

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.

Adalet Bakan Yardımcılığına atama, System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
Zekeriya Birkan, Politika
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