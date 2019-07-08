Adalet Bakan Yardımcılığına atama
1 saat önce
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan
, Şaban Yılmaz
ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Adalet Bakanlığı
Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı. - ANKARA
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