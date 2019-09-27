Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Bunlarla da mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın."
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