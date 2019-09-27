Adalet Bakanı Gül: "2019 yılını yargıda bir milat olarak görme kararlılığındayız"
1 saat önce
Genel plan detay Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Genel plan detay
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1)
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