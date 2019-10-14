Adalet Bakanı Gül: "Bu mücadele meşru bir müdafadır, doğal bir haktır" - STRAZBURG
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentinde Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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