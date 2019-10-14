Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bu mücadele meşru bir müdafadır, doğal bir haktır" - STRAZBURG
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Bu mücadele meşru bir müdafadır, doğal bir haktır' - STRAZBURG

Adalet Bakanı Gül: "Bu mücadele meşru bir müdafadır, doğal bir haktır" - STRAZBURG

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentinde Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentinde Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Gül: Bu mücadele meşru bir müdafadır, doğal bir haktır - STRAZBURG

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Strazburg, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'dan sonra Fransa da Suriye'den çekilecek
Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor L'Equipe'ten Burak Yılmaz değerlendirmesi: Benzema'dan daha iyi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 15:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bu mücadele meşru bir müdafadır, doğal bir haktır" - STRAZBURG
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]