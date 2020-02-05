Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun zamandır üzerinde çalışılan ceza infaz yasasının yakında TBMM'ye geleceğini belirterek, "Bu konuda Meclis karar verecek.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun zamandır üzerinde çalışılan ceza infaz yasasının yakında TBMM'ye geleceğini belirterek, "Bu konuda Meclis karar verecek. Toplumu rahatsız etmememiz lazım" dedi.


Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soruya, " Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hablemitoğlu cinayetini olayın yaşandığı tarihten itibaren sorguluyor. Gerçekten faili meçhul olarak tüm yönleriyle araştırılıp sonuçlandırılamayan cinayetlerden birisi. Bununla ilgili bir iade talebi oldu. Ukrayna'da bir zanlı için talep yazısı yazıldı. Hem Cumhurbaşkanımız Ukrayna Devlet Başkanıyla hem ben Adalet Bakanı ve Yargıtay Başsavcılığı ile görüştüm. Bu konuda bizim talebimiz uluslararası sözleşmeye göre iadenin yapılmasıdır. Talebimizi yineledik. Bu konunun neticeye bağlanması, şüphelinin bağımsız yargı önüne çıkartılması, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Hukuk ve adaletin tecellisi, ailesinin talebi, Türk milletinin talebi, aydınlatılması için her türlü ısrarımızı sürdüreceğiz" yanıtını verdi.


İkinci yargı paketine ilişkin soru üzerine Gül, konunun Meclisin gündeminde olduğunu ifade etti. Gül, "Meclisin takdir edeceği gündeme bağlı. Bu tarihte olur dememiz Meclisin saygınlığına aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da söyledi, bu konu birkaç hafta içinde neticeye kavuşur" dedi.


Ceza infaz yasasına ilişkin de Gül, konunun teknik olduğunu ve uzun zamandır üzerinde çalışılan ceza infaz yasasının yakında TBMM'ye geleceğini belirtti. Gül, "Uzun zamandır çalışılıyor. Bu konuda Meclis karar verecek. Toplumu rahatsız etmememiz lazım" diye konuştu. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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