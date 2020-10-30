Adalet Bakanı Gül'den deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de meydana gelen depremin ardından devletin tüm imkanlarını seferber edildiğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Başta AFAD olmak üzere resmi kurumların uyarılarını dikkatle takip edelim. Dualarımız İzmir'le." ifadelerini kullandı.