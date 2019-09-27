Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız"
34 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:03 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3)
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir."
İstanbul'daki depremde Bakırköy Adliyesi'nin duvarları çatladı Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm Deprem sonrası Türk Telekom'dan hizmet alamayan vatandaşlar, bu ay fatura alınmamasını istedi