Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız"
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Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız"

34 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir."

Adalet Bakanı Gül: FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:03 Kaynak: AA
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