Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

10 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, belediye binasına gelişi Bakan Gül'ün Belediye şeref defterini imzalaması Ziyaretten detaylar TRABZON (AA) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, belediye binasına gelişi

Bakan Gül'ün Belediye şeref defterini imzalaması

Ziyaretten detaylar TRABZON (AA) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Murat Zorluoğlu, Abdülhamit Gül, Trabzon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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