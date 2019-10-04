Adalet Bakanı Gül, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, belediye binasına gelişi Bakan Gül'ün Belediye şeref defterini imzalaması Ziyaretten detaylar TRABZON (AA) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, belediye binasına gelişi
Bakan Gül'ün Belediye şeref defterini imzalaması
Ziyaretten detaylar TRABZON (AA) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.
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