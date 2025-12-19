Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var - Son Dakika
Güncel

Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var
19.12.2025 13:17
Haber Videosu

Van'da geçen yıl kaybolan ve göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu incelenmesi için İspanya'daki yetkililere teslim edildi. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şu an telefon incelemesi devam ediyor. Son aldığımız habere göre 10 haneli bir şifre kullanıldığı söz konusu telefonda. Bu şifrenin çözülmesi ile ilişkili çalışmalar yapılıyor." dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı. İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

10 HANELİ ŞİFRE ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20 Yıllık Panoraması Sempozyumu'nda konuyla ilgilibasın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rojin Kabaiş soruşturması hakkında da konuşan Tunç, Kabaiş'in telefonunun İspanya'ya gönderildiğini belirterek, "Şu an telefon incelemesi devam ediyor. Son aldığımız habere göre 10 haneli bir şifre kullanıldığı söz konusu telefonda. Bu şifrenin çözülmesi ile ilişkili çalışmalar yapılıyor. Şifre çözüldükten sonra telefonda dijital incelemeler yapılacaktır. Telefonun dijital incelemesi yapıldıktan sonra umarım önemli delillere ulaşacağız. Ailesinin acısını buradan bir kez daha paylaşıyoruz ve başsağlığı diliyoruz. Evlat acısı tabii ki kolay değil onlar da aydınlatılmasını istiyor. Şifrelerin çözülmesi ile beraber bir sonuca ulaşabilmeyi umuyoruz" dedi.

    Yorumlar (1)

  • Sema Uysal Sema Uysal:
    Üniversite okul numarası 10 haneli olabilir 0 0 Yanıtla
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var
