Adalet Bakanlığı'ndan 'sevk' açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Genel müdürlüğümüzce, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un güvenlik gerekçesiyle Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan nakledilmesi uygun görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler ve yol güvenliği dikkate alınarak, katil zanlısının 05.12.2019 tarihinde Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevkine karar verilmiş ve yapılan planlama doğrultusunda sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. Hükümlülerin hangi kurumda kalacağı cezaevi şartları ve güvenlik durumuna göre belirlenmektedir. Bunun dışındaki bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ANKARA, -