Adalet Ormanları" Fidanlarla Buluştu
45 dakika önce
Kayseri'de oluşturulan "Adalet Ormanı"na hükümlü ve yükümlülerin de katılımıyla fidan dikildi.
Kayseri
'de oluşturulan "Adalet Ormanı"na hükümlü ve yükümlülerin de katılımıyla fidan dikildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Denetimli Serbestlik uygulamasına dahil olan çalışmaların toplum tarafından daha yakından tanınması amacıyla Adalet Bakanlığı
ve Orman Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle 81 ilde Denetimli Serbestlik ve Açık Ceza İnfaz Kurumu müdürlüklerine "Adalet Ormanları" oluşturulması için alan tahsis edildi.
Bu kapsamda Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen alana fidan dikildi.
Fidan dikme etkinliğine, Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkanı Dursun Büyükbaş, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Tahir Apaydın, Ahmet Yılmaz
ile Cumhuriyet savcıları ve Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz'in yanı sıra hükümlü ve yükümlüler de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA
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