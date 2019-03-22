Son Dakika Haberleri: Adalet Ormanları" Fidanlarla Buluştu

Adalet Ormanları" Fidanlarla Buluştu

45 dakika önce

Kayseri'de oluşturulan "Adalet Ormanı"na hükümlü ve yükümlülerin de katılımıyla fidan dikildi.

Adalet Ormanları
Kayseri'de oluşturulan "Adalet Ormanı"na hükümlü ve yükümlülerin de katılımıyla fidan dikildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Denetimli Serbestlik uygulamasına dahil olan çalışmaların toplum tarafından daha yakından tanınması amacıyla Adalet Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 81 ilde Denetimli Serbestlik ve Açık Ceza İnfaz Kurumu müdürlüklerine "Adalet Ormanları" oluşturulması için alan tahsis edildi.

Bu kapsamda Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen alana fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliğine, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Tahir Apaydın, Ahmet Yılmaz ile Cumhuriyet savcıları ve Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz'in yanı sıra hükümlü ve yükümlüler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA

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