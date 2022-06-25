Adalı milli sporcular ve Lefter anısına Büyükada'da program düzenlendi - Son Dakika
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Adalı milli sporcular ve Lefter anısına Büyükada'da program düzenlendi

25.06.2022 21:51
Adalı milli sporcular ve Lefter anısına Büyükada'da program düzenlendi

Adalar Kaymakamlığı bünyesinde Adalar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Adalı Milli Sporcular ve Lefter Anısına" etkinliği, Büyükada Koca Yusuf Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi.

Adalar Kaymakamlığı bünyesinde Adalar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Adalı Milli Sporcular ve Lefter Anısına" etkinliği, Büyükada Koca Yusuf Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi.

Programda, adalı milli sporcular Uğur Köken, Turgay Şeren, Kadri Aytaç, Kostas Kasapoğlu ve Lefter Küçükandonyadis anılırken, bu isimlerin hatıralarından oluşan bir sergi düzenlendi.

Lefter'in torunu Özlem Katmer, Büyükadalı arkadaşı İlker Yurdakul ve Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip, ünlü futbolcunun yaşamından anekdotlar anlattı.

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan yaptığı konuşmada, Adalar'da doğup büyümüş ve tüm ülkeye mal olmuş sporcuları yad ederken, programın, bu isimleri hatıralarıyla anıp, gelecek kuşaklara örnek göstermek amacıyla planlandığını vurguladı.

Organizasyon; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımlarda oynamış eski futbolcuların karma maçıyla son buldu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Büyükada, gençlik, Güncel, Son Dakika

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