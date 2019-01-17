Adamlar', Bursalı Hayranlarını Coşturdu
14 dakika önce
ALTERNATİF rock müzik grubu Adamlar, Bursalı hayranlarıyla buluştu.
ALTERNATİF rock müzik grubu Adamlar, Bursalı hayranlarıyla buluştu. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan grup verdiği konser ile dinleyicilerini coşturdu.
Alternatif rock müzik grubu Adamlar, Bursa Jolly Joker Sahnesi'nde yer aldı. Mekanı dolduran dinleyiciler karşısında hareketli şarkılarını seslendiren grup yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Grup, "Koca Yaşlı Şişko Dünya, "Rüyalarda Buruşmuşum" ve "Yanmış İçinden" gibi sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:46 Kaynak: DHA
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