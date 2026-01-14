Adana 18. Kitap Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Adana 18. Kitap Fuarı Devam Ediyor

Adana 18. Kitap Fuarı Devam Ediyor
14.01.2026 19:44
Çukurova 18. Kitap Fuarı'nda kitapseverler, 284 stantta kitap inceleyip alışveriş yapıyor.

Adana'da düzenlenen "Çukurova 18. Kitap Fuarı" 5'inci gününde sürüyor.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği fuar, 10 Ocak'tan bu yana kitapseverleri ağırlıyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden fuar, kitapseverlerle yayınevleri ve yazarları buluşturuyor.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuarda, ziyaretçiler 284 ayrı stantta yer alan kitapları inceleyip alışveriş yapma imkanı buluyor.

Yeşilay Adana Şubesi de fuarda stant açarak katılımcılara alkol, sigara ve madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, vatandaşların olduğu her yerde Yeşilayın da yer aldığını söyledi.

Farkındalık etkinliklerine devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Burada 7'den 70'e ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkin bireyler standımıza gelerek hem Yeşilayın neler yaptığını hem de Adana'da nasıl bir faaliyet yürüttüğünü öğrenme fırsatı buluyor. Çok bereketli geçtiğini söyleyebilirim. Stant faaliyetlerimizi Adana'nın her köşesine yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Fuarda yer alan bir yayınevinin sorumlularından Kenan Kaçar da fuara bu yıl ilginin fazla olduğunu ifade etti.

Yayınevi olarak fuarları önemsediklerini dile getiren Kaçar, "Yazarlarımız öğrencilerimizle buluşuyor. Okullardan yoğun bir katılım var, bu açıdan verimli geçtiğini söyleyebilirim. Adana'yı sevdik, önümüzdeki yıllarda da fuarlarda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ahmet Bakay ise fuarda yer alan yayınevlerinden memnun olduklarını belirtti.

Fuarda yayınevi seçeneklerinin fazla olduğunu anlatan Bakay, "Çok güzel, her yıl geliyoruz. Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Katılım geçen yıla oranla biraz daha yüksek gibi." dedi.

Fuar 18 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

