ADANA 4 saatlik izinde tehlikeye aldırmadan sulama kanalında yüzdüler - Son Dakika

4 saatlik izinde tehlikeye aldırmadan sulama kanalında yüzdüler

ADANA'da, sokağa çıkma yasağının 4 saatliğine kaldırılmasıyla 0-14 yaş aralığındaki çocukların çocğu park ve bahçelere akın ederken, bazı çocuklar ise boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı. Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı çocuk ve gençlerden 0-14 yaş arasında olanlara, 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni çıktı. Çocukların çoğu parklara akın ederken, bazıları ise hava sıcaklığının 32 dereceyi bulması nedeniyle her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına girerek, hayatını tehlikeye attı. Uzun zamandır evden dışarı çıkmadığını ve bunaldığını söyleyen Murat Gül (14), yasağın kalkmasını fırsat bilerek sulama kanalına girdiğini belirtirken, "Burada boğulma riskinden korkmuyorum çünkü genelde yüzme bilmeyenler boğuluyor. Ben yüzmeyi burada öğrendim ve yüzmeyi çok iyi biliyorum. Yüzücülük sertifikalarım bile var" dedi.