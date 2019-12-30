Adana acil tıp teknisyenine başarı belgesi verildi - Son Dakika
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Adana acil tıp teknisyenine başarı belgesi verildi

6 saat önce

Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi (3)Adana'da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansta tedaviye alınan 6 yaşındaki Eylül Kahraman'a kendi çoraplarını giydiren acil tıp teknisyeni Fadime...

Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi (3)

Adana'da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansta tedaviye alınan 6 yaşındaki Eylül Kahraman'a kendi çoraplarını giydiren acil tıp teknisyeni Fadime Karaca'ya başarı belgesi verildi. Adana Valiliği'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer de katıldı. Özer, Fadime Karaca'ya teşekkür ederek, "Hem insanız hem de anne ve babayız. Durmadan bir kişiye daha yetişmek için çabalıyoruz. Bizim dışımızda spontane gelişen bir durum oldu. Sağlık çalışanlarımızın tümü aynı tepkiyi gösteriyor aslında" dedi.

ÇORABINI GİYDİREN SAĞLIKÇIYA SARILDI

Valilikte yapılan başarı belgesi takdiminin ardından acil tıp teknisyeni Fadime Karaca, yangından kurtarılırken kendi çorabını giydirdiği Eylül Kahraman'ı (6) evinde ziyaret etti. Minik Eylül, Karaca'ya sarılarak, teşekkür etti. Yangının olduğu gece yaşananları anlatan Karaca, anneliğin vermiş olduğu duyarlılıkla hareket ettiğini belirterek, "112 Acil'de çoğu zaman insani görevin dışında vicdan ve iyilikle çalışmak gerekiyor. Bu, tüm sağlık çalışanlarının yaptığı şeyler. Hepimiz sağlıkçı olmanın yanında bir anne, bir evlat oluyoruz çoğu zaman. Ben de annelik duyarlılığıyla yaklaştım. Eylül'ün ayaklarını ıslak görünce kendi çorabımı giydirdim. Yapabildiğim tek şey buydu. Yardımcı olabildiysem, ne mutlu bana" diye konuştu.

ANNESİ TEŞEKKÜR ETTİ

Minik Eylül'ün annesi Melisa Kahraman ise kendilerine telefon geldiğinde panik yaparak hastaneye gittiklerini dile getirerek, "Eylül ambulansla hastaneye geldiğinde korkmuştu. Yapılan tahlillerin ardından durumunun iyi olduğunu söylediler. Çok şükür iyi, bir şeyi yok. Kızımın çorapları ıslakmış, sonradan gördüğümüzde 'Ambulansta abla bana kendi çorabını giydirdi' dedi. Biz de kendisiyle tanışmak istiyorduk. Fadime Karaca'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Adana acil tıp teknisyenine başarı belgesi verildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:32 Kaynak: DHA
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