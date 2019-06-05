Son Dakika Haberleri: ADANA BAYRAM ZİYARETİNE GİDERKEN OTOMOBİLLE KANALA UÇTULAR 1 ÖLÜ 4 YARALI
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ADANA BAYRAM ZİYARETİNE GİDERKEN OTOMOBİLLE KANALA UÇTULAR 1 ÖLÜ 4 YARALI

1 saat önce

RAMAZAN Bayramı nedeniyle Şanlıurfa'dan Adana'daki akrabalarını ziyarete gelen Ok Ailesi'nin içerisinde bulunduğu otomobilin atık su kanalına uçması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

RAMAZAN Bayramı nedeniyle Şanlıurfa'dan Adana'daki akrabalarını ziyarete gelen Ok Ailesi'nin içerisinde bulunduğu otomobilin atık su kanalına uçması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Ok, eşi Sahra Ok (50), kız çocukları Ayşe (11), Kezban ve ismi açıklanmayan oğulları, bayramda akrabalarını ziyaret etmek için 06 DE 4144 plakalı otomobille Adana'ya geldi. Sarıçam ilçesindeki Sezai Karakoç Bulvarı'nda ilerleyen otomobil, sürücüsü Mehmet Ok'un virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu atık su kanalına uçtu. Taklalar atarak durabilen otomobil kullanılamaz hale gelirken Ok Ailesi kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri anne Sahra Ok'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, Sahra Ok'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADANA BAYRAM ZİYARETİNE GİDERKEN OTOMOBİLLE KANALA UÇTULAR 1 ÖLÜ 4 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Adana, Güncel
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