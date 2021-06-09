Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan oturumda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin okunarak oylanmasına geçildi.

Gündemde, yeni ABD Konsolosluğunun yapılması planlanan yeri kapsayan Yüreğir ilçesi Karşıyaka Mahallesi 9660 ada 21 ve 22 numaralı parselleri için nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporunun oylanması maddesi okundu.

Madde oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının devamında Karalar, yerini başkanvekili Aladağ Belediye Başkanı AK Parti meclis üyesi Mustafa Akgedik'e bırakarak toplantıdan ayrıldı.

Gündem maddelerinin okunup onaylanmasının ardından oturum yarın saat 14.00'e ertelendi.