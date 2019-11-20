Çukurova Belediyesi, Çukurova Kent Konseyi ve Adana Çocuk Hakları Komitesi'nde yer alan kuruluşların işbirliği ile düzenlenen 1. Adana Çocuk Hakları Festivali başladı.



Çukurova Belediyesi Orhan Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılış konuşmasını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocuk hakları konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Günümüzde maalesef çocuklarla ilgili olumsuzlukların önüne geçilmediğini kaydeden Başkan Çetin, devletin etkin önlemler alması gerektiğini vurguladı. Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi olarak çocuklarla ilgili ne yapmaları gerektiğini bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bir Kızılderili atasözü, 'Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan emanet aldık' diyor. Bu bilinçle hareket etmeli ve doğaya sahip çıkmalı, çocuklarımızı korumalıyız. Burada çocuk hakları için çaba gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri var. Onlara teşekkür ediyorum. Özellikle engelli çocuklar için yaptıklarını çok önemsiyorum."



Yetişkinlere çocuk hakları anlatıldı



Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Kurucusu Çiğdem Akça ve Atlas Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zehra Eruçar da konuşmalarında Türkiye'de çocuk haklarına yönelik ihlaller üzerinde durdular.



Konuşmaların ardından çocuklar şiirler okudu, gösteriler yaptı. Yetişkinlerin büyük beğeniyle izlediği gösteriler izleyicilerden alkış aldı.



Festival kapsamında daha sonra "Yetişkinler İçin Çocuk Hakları" semineri verildi. Seminerde Av. Ezgi Okuyucu, "Çocuk Hakları ve Örnek Uygulamalar", Psikolog Aylin Şangün de, "Çocuk Psikolojisi ve Motivasyonu" konularında bilgiler verdi. - ADANA