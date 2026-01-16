Adana'da 1 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Çökertildi - Son Dakika
Adana'da 1 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Çökertildi

16.01.2026 10:05
Adana'da 'Sazan Sarmalı' dolandırıcılık yöntemiyle 1 milyon TL vurgun yapan 7 kişi tutuklandı.

Adana'da "Sazan Sarmalı" yöntemiyle 1 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökerildi, 7 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, araba almak isteyen M.E.R. (40), internet sitesindeki bir ilanla hayatının şokunu yaşadı. Satışa çıkarılan araç için ilandaki numarayı arayan M.E.R., kendisini "B.Ç." olarak tanıtan kişiyle 1 milyon lira karşılığında el sıkıştı. Aracın Ankara'da olduğunu öğrenen M.E.R., kontrol edilmesi için arkadaşını devreye soktu. Dolandırıcılık şebekesinden M.A. (28), bu kez aracın gerçek sahibini aradı. Kendini Kars'ta görev yapan uzman çavuş olarak tanıtan şüpheli, "Kuzenim aracı görmeye gelecek" diyerek güven sağladı. Hiçbir şeyden haberi olmayan M.D. (36), verilen adrese gidip aracı inceledi, M.E.R.'yle görüştü. Noter aşamasına gelindiğinde ise sazan sarmalı tamamlandı. M.E.R., kendisine bildirilen hesaba 1 milyon lirayı gönderdi. Devir işlemleri sırasında noter, araç sahibine ödemenin yapılıp yapılmadığını sorduğunda gerçek ortaya çıktı. Para hesabına geçmeyen araç sahibiyle birlikte, "B.Ç." sandığı kişi de aniden ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan M.E.R., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın izini sürdü. Yapılan incelemede, 1 milyon liranın tek hesapta tutulmadığı, küçük parçalara bölünerek farklı hesaplara aktarıldığı, ardından kripto cüzdanlara yönlendirilerek izinin silinmeye çalışıldığı belirlendi. Telefon kayıtları ve para trafiği tek tek incelendi. Bunun üzerine Adana merkezli İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Şebekenin lideri M.A. ile yardımcısı Ö.T. Mersin'de, diğer şüpheliler ise farklı illerde gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 7 milyon lira değerinde 2 lüks otomobil ile bir motosiklete el konuldu.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

