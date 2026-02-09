Adana'da 2,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Adana'da 2,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

09.02.2026 09:57
Polis, 4 hafif ticari aracı durdurarak 2,5 ton kaçak tütün ve 5 şüpheliyi ele geçirdi.

Adana'da polis ekiplerince 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği 4 hafif ticari aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Polis ekipleri, araçlarda 2,5 ton kaçak tütün buldu, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

