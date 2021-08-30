Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. - ADANA

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Atatürk Parkı'nda kutlandı. Adana Valisi Süleyman Elban , 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu.

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