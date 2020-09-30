Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Ekip, yaptığı çalışmayla hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet, ruhsatsız silah bulundurma, tehdit ve yaralama suçlarından 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Fatih Ş'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu