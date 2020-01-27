Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu - Son Dakika

Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu

6 saat önce

Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu.

Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir evin önünde kundakla bebek bırakıldığını görenler durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, bebeğin kundağında anne A.E'nin isim ve telefon numarasının yazılı olduğu notu buldu.

Ekiplerin çalışmasıyla önce anneye sonra da babaya telefonla ulaşılarak emniyete gitmeleri istendi.

Anne A.E'nin evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini, babası olduğunu iddia ettiği C.Y'nin ağabeyinin evinin önüne bırakıp kaçtığı öne sürüldü.

Bebek ise sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu

Dağlıoğlu Mahallesi, Adana, Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:51 Kaynak: AA
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