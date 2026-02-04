Adana\'da 5 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri 5 bin adet sentetik ecza ele geçirirken olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.B. ve D.D. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA