Adana'da 5 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Adana'da 5 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
04.02.2026 11:05
Jandarma, durdurduğu araçta 5 bin adet sentetik ecza buldu, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da jandarma ekipleri 5 bin adet sentetik ecza ele geçirirken olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.B. ve D.D. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

