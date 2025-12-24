Adana'da Aile Felaketi: Baba İki Çocuğunu Vurdu, İntihar Etti - Son Dakika
Adana'da Aile Felaketi: Baba İki Çocuğunu Vurdu, İntihar Etti

24.12.2025 23:59
İbrahim Kiracı, kızını ve engelli oğlunu öldürdükten sonra intihar etti. Ailevi sorunlar yaşadığı öğrenildi.

ADANA'da İbrahim Kiracı (46), kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen sebeple kızı Derin ve engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu. Ardından ev sahibinin yanına giden Kiracı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kıracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim Kiracı ile çocukları derin ve Doruk'un cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şiddet, kiracı, Güncel, Adana, Baba, Kaza, Suç, Son Dakika

