Son Dakika Haberleri: Adana'da Asayiş

Adana'da Asayiş

45 dakika önce

Adana'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Adana'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Songül Cinoğlu idaresindeki 01 DPL 54 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil servis ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Park halindeki kamyon yandı

Adana'da, park halindeki kamyonette meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Caddesi'nde park halindeki 33 CKF 37 plakalı kamyonetin motor bölümünden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Camiden ayakkabı hırsızlığı

Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan bir camiden ayakkabı hırsızlığı meydana geldi.

Camiye namaz kılmak için gelen üç kişi, çıktıklarında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti.

Özel yapım ortapedik ayakkabısı çalınan Kadir Bozkurt, üç gün önce de ayakkabısının çalındığını iddia ederek, duruma tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:38 Kaynak: AA

Acil Servis, Adana, 3. Sayfa
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