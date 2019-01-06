Adana'da Asayiş

Adana
'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Songül Cinoğlu idaresindeki 01 DPL 54 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil servis ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Park halindeki kamyon yandı
Adana'da, park halindeki kamyonette meydana gelen yangın hasara neden oldu. Seyhan
ilçesine bağlı Tellidere Caddesi'nde park halindeki 33 CKF 37 plakalı kamyonetin motor bölümünden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Camiden ayakkabı hırsızlığı Yüreğir
ilçesine bağlı PTT
Evleri Mahallesi'nde bulunan bir camiden ayakkabı hırsızlığı meydana geldi.
Camiye namaz kılmak için gelen üç kişi, çıktıklarında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti.
Özel yapım ortapedik ayakkabısı çalınan Kadir Bozkurt
, üç gün önce de ayakkabısının çalındığını iddia ederek, duruma tepki gösterdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.