Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti
3-sayfa

Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti

Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti
04.12.2025 22:15  Güncelleme: 23:44
Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti
Adana'nın Seyhan ilçesinde bali çeken bir genç, sokakta anlamsız hareketler yaparak kendinden geçti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da caddede bali çeken bir şahıs, kendinden geçti.

CADDEDE HERKESİN İÇİNDE BALİ ÇEKTİ

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı Yenibaraj Mahallesi'nde güpegündüz bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler, izleyen vatandaşların yüreklerini sızlattı.

Vatandaşlar içler acısı hallere düşen, bali çekerek sokaklarda dolaşan bu kişilerle ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (3)

  • barbaros112 barbaros112:
    ayiplamayin dislamayin Herkezin Evladi var İns Yardim eli uzanir Kurtulur.!!! 74 3 Yanıtla
    yamacziya yamacziya:
    Amin Rabbim hidayet versin 10 0
  • Fırat Duran Fırat Duran:
    Haber mi bu aq? 8 8 Yanıtla
