Adana'da caddede bali çeken bir şahıs, kendinden geçti.
Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı Yenibaraj Mahallesi'nde güpegündüz bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler, izleyen vatandaşların yüreklerini sızlattı.
Vatandaşlar içler acısı hallere düşen, bali çekerek sokaklarda dolaşan bu kişilerle ilgili çalışma yapılmasını istedi.
Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti
