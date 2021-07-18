Adana'da bayram tedbirleri - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirmesi için bazı tedbirler aldı.

Merkezdeki ve tüm ilçelerdeki mezarlıklar son bir haftadır gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kabristanlar temizlenerek ziyarete hazır hale getirildi. Mezarlıklar içerisinde budama ve yabani bitki temizliği yapan ekipler ayrıca haşere ve sineklere karşı da ilaçlama gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentin dört bir yanında denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri özellikle gıda maddelerindeki sağlığa uygunluğu ve fiyat denetimini sürdürüyor.

Kurban satış ve kesim noktalarında tedbirler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm birimlerinin koordineli çalışması sonucunda bu bölgelerde vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kurbanlıkların kesime uygunluğu veteriner hekimler gözetiminde denetlenirken zabıta da bölgedeki işleyişi kontrol ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de kurban satış noktalarını sık sık ilaçlayarak kara sinek ve haşereye karşı tedbir alıyor.

Bayram süresinde olası su arızalarına karşı nöbetçi ekipler oluşturan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, oluşacak arızaların anında kendilerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Vatandaşların sorunsuz ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin koordineli bir çalışma içerisinde olduğunu belirten yetkililer, oluşabilecek sorunlarda 'Alo 153' hattının ihbarlar için görevde olduğunu duyurdu. - ADANA