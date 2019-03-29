Son Dakika Haberleri: Adana'da Belediye Otobüsleri Öğrencilere Ücretsiz Olacak

Adana'da Belediye Otobüsleri Öğrencilere Ücretsiz Olacak

2 saat önce

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yerel seçimden sonra oluşacak belediye meclisinde karar alarak, belediye otobüslerinin tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz hizmet sunacağını bildirdi.

Adana'da Belediye Otobüsleri Öğrencilere Ücretsiz Olacak, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yerel seçimden sonra oluşacak belediye meclisinde karar alarak, belediye otobüslerinin tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz hizmet sunacağını bildirdi.

Sözlü, yaptığı yazılı açıklamada, 13 ilçede Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerini faaliyete geçirip, her yıl yaklaşık 11 bin öğrenciye ücretsiz kurslarla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanma fırsatı sunduklarını anımsattı.

Kent genelindeki eğitim desteğine toplu taşıma hizmetini de dahil edeceklerini belirten Sözlü, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Türkiye'de en ucuz toplu taşıma hizmetini veren Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet dönemimizde çocukların eğitimi için her türlü fedakarlığı yapan dar gelirli vatandaşlarımızın destekçisi olmayı sürdürecektir. 1 Nisan'dan sonra, yeni oluşacak belediye meclisimizde karar alarak, belediye otobüslerimizin tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamına ücretsiz toplu taşıma hizmeti vermesini sağlayacağız. Öğrencilerimiz, okullarına gidip gelirken klimalı, konforlu ve güvenli belediye otobüslerimizden ücretsiz yararlanacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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