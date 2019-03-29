Son Dakika Haberleri: Adana'da Belediye Otobüsü Öğrencilere Bedava

Adana'da Belediye Otobüsü Öğrencilere Bedava

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, yeni hizmet döneminde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine belediye otobüsleriyle ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceklerini müjdeledi.

Adana'da Belediye Otobüsü Öğrencilere Bedava, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, yeni hizmet döneminde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine belediye otobüsleriyle ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceklerini müjdeledi.

Başkan Sözlü, kent genelindeki eğitim desteğine toplu taşıma hizmetini de dahil edeceklerini açıkladı.Sözlü, "Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Türkiye'de en ucuz toplu taşıma hizmetini veren Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet dönemimizde çocuklarının eğitim için her türlü fedakarlığı yapan dar gelirli vatandaşlarımızın destekçisi olmayı sürdürecektir. Belediye otobüslerimiz tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamına ücretsiz toplu taşıma hizmetini verecektir. Yeni oluşacak Adana Büyükşehir Belediye Meclisimizde bu konuda gerekli kararları alıp, Adanalı hemşehrilerimize yansıttığımız eğitim desteklerimize yenilerini ekleyeceğiz." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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