Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

26.02.2022 20:12

Son dakika haberi... Adana'da otoyolda beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Adana'da otoyolda beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik uygulama noktası yakınında Murat Edis (40), yönetimindeki 01 AOJ 91 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü Murat ve oğlu Furkan Edis (6) ile Sakine, çocukları Muhammet (5), Furkan (8) ve Taha Kaya (9) yaralandı.

Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve oğlu itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Murat Edis, tedaviye alındığı Yüreğir Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayan 2 kişi kaza yapınca yakalandı Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayan 2 kişi kaza yapınca yakalandı SÜREKLİ ARIZALANAN CİPİ İÇİN YILLARDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR SÜREKLİ ARIZALANAN CİPİ İÇİN YILLARDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

Tragger, Adana, Edis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 20:38:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement