Adana'da Bıçaklama Olayında Zanlı Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki gencin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Reşatbey Mahallesi'nde kavga sırasında Enes Doğan'ı (19) bıçaklayıp kaçan zanlının kimliğini belirledi.
Polis ekipleri, cinayet zanlısı Resul Tayyar Ö'yü (20) Yenibaraj Mahallesi'nde yakaladı.
Zanlının Doğan'a 4 bin lira borcu olduğu ve parayı ödemediği için tartışma çıktığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Reşatbey Mahallesi'nde 8 Ocak'ta çıkan kavgada Enes Doğan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.
