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Adana'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

18.02.2022 18:25
Adana'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. (16), M.Y.Y. (17) ile A.S.Y. arasında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde kavga çıktı.

A.S.Y. yanındaki bıçakla M.Y.Y'yi ve arkadaşı E.T'yi (16) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan M.Y.Y. ile E.T'yi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan A.S.Y. ile olay yerinde gözyaşı döken E.Y. ve bir kız arkadaşı da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adana'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adana'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adana'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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İsmetpaşa Mahallesi, Seyhan, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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