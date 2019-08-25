Son Dakika Haberleri: Adana'da bir kişi tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'da bir kişi tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu

6 dakika önce

Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralandı.

Adana'da bir kişi tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu, System.String[]

Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralandı.


Olay, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal A. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ve ismi henüz öğrenilemeyen eniştesi tarafından tabancayla karnından ve ayağından vuruldu. Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilal A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi için ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Bilal A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bilal A.'yı yaralayan eniştesi olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Dağlıoğlu Mahallesi, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'li askere evlatlık verilen Adanalı genç, gerçek ailesini arıyor
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 20:03:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da bir kişi tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]