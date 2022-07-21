Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 sanığa dava - Son Dakika
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Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 sanığa dava

21.07.2022 10:36
Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu, 2'si firari 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu, 2'si firari 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Umut T'nin (20) 22 Ocak'ta, Dağlıoğlu Mahallesi'nde evinin önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan M.Ö. ve Ş.Y. ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz A.Ü. ve firari O.K. ve Ö.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 8'er yıla kadar hapis cezaları istendi.

İddianamede, maktul Umut T. ve ağabeyi ile sanıklar arasında, daha önce çıkan bir silahlı kavga nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü M.Ö, Ş.Y, A.Ü, O.K. ve Ö.K'nin fikir ve eylem birliği içinde 20 yaşındaki gence yönelik saldırıyı planladıkları belirtildi.

A.Ü'nün eylem öncesinde maktul Umut T'nin yerini öğrenerek diğer sanıklara söylediği, sanıklar M.Ö, Ş.Y, O.K. ve Ö.K'nin de araçla maktule ait ikametin önüne gittikleri ve Umut T'yi ateş ederek öldürdükleri iddianamede anlatıldı.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 5 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Umut T. (20), 22 Ocak'ta evinin önünde yalnız olduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Zanlılar M.Ö, Ş.Y. ve A.Ü. gözaltına alınmış, kaçtıkları belirlenen O.K. ve Ö.K'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Zanlılardan M.Ö. ve Ş.Y. tutuklanmış, A.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari şüpheliler OK. ve Ö.K. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 sanığa dava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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