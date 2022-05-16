Adana'da Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (BİOTED), Adana Çiftçiler Birliği ile Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen etkinlikte, dünyada son 200 yılda kıtlıklardan ölen insan sayısının 250 milyon olduğunu belirtti.

Açlığın birinci sebebinin herkesin bildiğinin aksine kuraklık değil, tarım alanlarında yetiştirilen ürünlere bulaşan hastalıklar olduğunu ifade eden Birişik, aşırı ilaç kullanımının doğanın dengesini bozabildiğini söyledi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da tarımın son yıllarda daha çok gündeme geldiğini ve çiftçilerin araştırarak doğa ve insan sağlığına zararlı olmayacak mücadele çeşitlerine başvurduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte, zirai ilaçların kullanımını azaltmak ve biyoteknik mücadeleye geçiş konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, BİOTED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özgür Ateş, Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Berberoğlu, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.