Adana'da çalıntı hafif ticari araç polisin 40 kilometrelik kovalaması sonucu durduruldu - Son Dakika

Adana'da çalıntı hafif ticari araç polisin 40 kilometrelik kovalaması sonucu durduruldu

06.01.2021 07:23
Adana'da çalıntı hafif ticari araç polisin 40 kilometrelik kovalaması sonucu durduruldu, System.String[]

Adana'da polis ekipleri, çalıntı olduğu belirlenen hafif ticari aracı 40 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurdu.

Adana'da polis ekipleri, çalıntı olduğu belirlenen hafif ticari aracı 40 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurdu.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 48 BE 696 plakalı hafif ticari aracın çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Araç sahibiyle görüşen ekipler, hafif ticari aracı hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin çaldığını tespit etti.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesinin ardından kent genelinde araştırma başlatan ekipler, aracı merkez Çukurova ilçesi 80. Yıl Bulvarı'nda görünce "dur" ikazında bulundu.

Ekiplerin ihtarına rağmen araçla kaçmayı sürdüren A.D, Türkmenbaşı Bulvarı'ndan Çatalan Köprüsü'ne doğru ilerledi. Araçla köprü girişini kapatan ekipleri de geçen şüpheli, Topalak Mahallesi'nden Dörtler Mahallesi'ne doğru giderek izini kaybettirmeye çalıştı.

Bu sırada kendisini takip eden basın mensuplarının aracına da çarpan şüpheli, aracın lastikleri patlak halde kaçışını sürdürdü.

Yaklaşık 40 kilometre süren kovalamaca sonucu Dörtler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren A.D, aracı bırakarak ormanlık alanda izini kaybettirdi.

Polis hafif ticari aracı yapılan incelemenin ardından sahibine teslim ederken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

araştırma, Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da çalıntı hafif ticari araç polisin 40 kilometrelik kovalaması sonucu durduruldu - Son Dakika


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