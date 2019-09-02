Adana'da cezaevinden firar eden kadın hükümlü yakalandı

Adana'da açık cezaevinden firar eden kadın hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 kadının Osmaniye'den Yüreğir ilçesine hırsızlık için geldiği bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadını şüphe üzerine durdurdu.
Şüphelilerden Kibariye Soydam'ın (21) 6 hırsızlık suçundan 5 yıl hapse çarptırıldığı ve cezasını çektiği açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.
Soydam, ekiplerce gözaltına alındı, suç unsuruna rastlanmayan iki kadın ise kimlik sorgularının ardından bırakıldı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçerek adliyeye sevk edilen Soydam, cezaevine gönderildi.