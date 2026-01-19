Adana'da Cinayet Davası Devam Ediyor

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesinde 27 Aralık 2024'te Fırat Şimşek'in (22) öldürülmesinin ardından tutuklanan sanıklar Emrah K. (28) ve Adnan A. (25) ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Adnan A. olayda Fırat Şimşek'i hedef almadan ateş ettiğini öne sürerek "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Tabancayla yere doğru ateş ettim. Aramızda kovalamaca yaşandı. Sonrasında Emrah, maktulün peşine doğru gitti. Bir süre sonra tabanca sesini duydum. Maktule yönelik öldürme kastım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Emrah K. da olayda öldürme kastının bulunmadığını ve maktul ile Adnan A'nın karşılıklı hakaret ettiklerini ileri sürdü.

Kahvehanede Adnan A. ile Şimşek'in tartıştığını iddia eden Emrah K. "Daha sonra Adnan tabancayla Şimşek'in olduğu tarafa ateş etti. Fırat Şimşek kaçtı. Maktulü araçla takip ettim. Karanlığa doğru ateş ettim. Onun vurulduğunu bilmiyordum. Fırat Şimşek'i öldürme amacıyla ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Fırat Şimşek'in kardeşi müşteki Aziz Şimşek ise mahallede yaşanan bir olay sebebiyle Adnan A. ve Emrah K'nın kardeşine husumet beslediğini öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkında mütalaa hazırlamak için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, cumhuriyet savcısına esas hakkında mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.