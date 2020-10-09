Adana'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Nuri Batuhan Ongül yönetimindeki 01 HE 409 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü Ongül ile yanındaki Mehmet Can Taşkın ve Arvin Ehsani itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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