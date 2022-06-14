Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

14.06.2022 09:49

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, görüntülerdeki aracı kullanan sürücüyü yakaladı. Sürücüye, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 9 bin 125 lira ceza uygulandı.

Ehliyetine 60 gün el konulan ve aracı da 60 gün trafikten men edilen sürücünün, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

YORUMLAR
500
Emniyet ek binası önünde drift atan sürücüye ağır ceza Emniyet ek binası önünde drift atan sürücüye ağır ceza AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:50:12. #1.12#
SON DAKİKA: Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement